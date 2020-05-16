دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، السبت، على "فبركات الحسابات القطرية" حول ادعاءات تتعلق باغتيال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، مشيرا إلى أنه تحدث إليه اليوم بشكل طبيعي.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية"، على حد تعبيره.

وأصاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قائلا في التغريدة نفسها عن الشيخ عبدالله بن زايد: "أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل"، على حد تعبيره.

وكان قد تداولت بعض الحسابات على موقع تويتر مقاطع فيديو وتحدث أصحابها عن محاولة اغتيال تعرض لها وزير الخارجية الإماراتي في العاصمة أبوظبي، وهو ما نفاه قطعا قرقاش.