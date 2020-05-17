الأزهر يُجيز صلاة العيد في البيوت بظل تفشي كورونا.. فما تفاصيل بيانه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأزهر الشريف في مصر، الأحد، جواز إقامة صلاة العيد في البيوت بظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، على ألا تُشترط الخطبة إذا صلى الفرد بأهل بيته.

وأصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بيانا جاء فيه: " يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، ويجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار".

وأضافت الهيئة في بيانها: "لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، مؤكدة أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، مضيفة أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات".

ودعت الهيئة في بيانها المسلمين إلى "للتضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، وأن يُسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين، تخفيفًا لما حل بهم من آثار هذا الوباء"، وفقا للبيان.