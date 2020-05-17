الجيش الإسرائيلي: إصابة شخص تجاوز "الخط الأزرق" على الحدود مع لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن عناصره أطلقوا النار على شخص تجاوز ما يُعرف بـ"الخطر الأزرق" على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خلال نشاط روتيني في جبل دوف شمال إسرائيل، رصد عناصر الجيش الإسرائيلي شخصا قطع الأزرق من لبنا نحو إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه قائلا: "أصيب المشتبه به بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي ونُقل إلى مستشفى في الداخل الإسرائيلي، تجري التحقيقات في ملابسات الحادثة".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه يجتاز من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لقد أصيب المشتبه فيه من نيران قوات جيش الدفاع حيث تم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي يتم التحقيق في ملابسات الحادثة"، على حد تعبيره.