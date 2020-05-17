قطر تفرض الكمامات بداية من اليوم.. والعقوبة حبس وغرامة تصل 55 ألف دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مكتب الاتصال الحكومي القطري بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع أفراد المجتمع بارتداء الكمّامات عند الخروج من المنزل، بداية من الأحد 17 مايو/آيار وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء القطري أصدر قرارا الأسبوع الماضي بإلزام "جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بمفرده أثناء قيادة المركبة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وحذر مجلس الوزراء من أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تُطبق على المخالف عقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال قطري (حوالي 55 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية أنها ستتولى الإجراءات الخاصة بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض ارتداء الكمامات. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها في قطر حتى 16 مايو 30 ألفا و972 إصابة ووفاة 15 شخصا.