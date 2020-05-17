دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شددت كل من السعودية ومصر القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خلال عطلة عيد الفطر، وذلك في إطار السعي إلى منع انتشار واسع للمرض خلال المناسبة الدينية.

وتضمنت الإجراءات التي أعلنت الحكومة المصرية عن تشديدها، الأحد، تمديد موعد حظر التجول ليبدأ من الساعة الخامسة مساء من يوم الأحد، بدلا من التاسعة مساء كما يحدث حاليا، وحتى الجمعة، مع استمرار إغلاق المحال والمراكز التجارية والشواطئ والحدائق، وفقا لما قاله رئيس الوزراء المصري، مصطفى المدبولي، في إيجاز متلفز.

من جانبها، كانت قد أعلنت السعودية، الخميس، فرض حظر تجول على مدار 24 ساعة خلال عيد الفطر، ابتداء من 23 مايو/أيار وحتى 27 من الشهر نفسه في مدن ومناطق المملكة كافة.

ويُمثل عيد الفطر مناسبة كسر الصوم بالنسبة للمسلمين حول العالم، ومن المتوقع أن يكون 23 مايو/أيار أول أيامه، ومن المتوقع أن تفرض دول إسلامية أخرى إجراءات مشددة مماثلة لكبح انتشار الفيروس خلال هذه المناسبة.