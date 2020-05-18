دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة فايز السراج في ليبيا، تحرير قاعدة الوطية العسكرية غربي العاصمة الليبية طرابلس، والتي كانت تسيطر عليها قوات شرق ليبيا بزعامة خليفة حفتر.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق الليبية، فإن القوات التابعة لها، استعادت السيطرة على القاعدة العسكرية الحيوية، الاثنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، صورًا وفيديوهات لقاعدة الوطية بعد استعادة سيطرة قوات السراج عليها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لكميات من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القاعدة التي كانت قوات حفتر تسيطر عليها، قبل ساعات من مساء الأحد.

ونقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن المتحدث باسم حكومة السراج، أنباء استعادة القوات الحكومية للسيطرة على القاعدة التي تعد آخر المعاقل الاستراتيجية التي كانت خاضعة لقوات حفتر، فيما لم يصدر عن قوات خليفة حفتر أي تعليق، حتى الآن بشأن إعلان حكومة السراج.

كانت قوات شرق ليبيا التابعة للمشير خليفة حفتر، بدأت منذ نحو عام للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس الخاضعة لحكومة فايز السراج.

ووقعت تركيا مع حكومة السراج، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019، مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني بين أنقرة وطرابلس، وترسيم الحدود البحرية، فيما أعلنت تركيا مشاركتها بقوات إلى جانب حكومة السراج، على الرغم من اعتراضات مصر والإمارات وفرنسا.