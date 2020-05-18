دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رأى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الإثنين، أن أغنية إسرائيلية في مسلسل "الساحر" السوري زعزعت أركان "محور المقاومة".

وقالت جندلمان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يخافون من أغنية... أثارت الحلقة الـ1 من مسلسل الساحر لسوري ضجة كبيرة بسوريا ولبنان بعدما سُمعت فيها أغنية إسرائيلية لمدة 12 ثانية".

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو في التغريدة نفسها قائلا: "أغنية عبرية تزعزع أركان محور "المقاومة" بينما في إسرائيل أغان عربية تحظى بشعبية كبيرة. فمن هو الطرف المرعوب والعنصري؟ انقلب السحر على الساحر"، على حد تعبيره.

وكان قد عُرض مسلسل الساحر بطولة الفنان السوري، عابد فهد، خلال شهر رمضان الحالي، ولم يُستكمل بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على مواقع التصوير.