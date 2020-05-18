دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائه زي قوات الحشد الشعبي أثناء زيارة أجراها للهيئة.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية صورا للكاظمي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وهو يرتدي زي الحشد خلال زيارته إلى مقر الهيئة.

وحذر الكاظمي في التصريحات التي نقلها الموقع من "وجود أصوات النشاز التي تحاول إيجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة"، وأرفق المكتب التغريدة بالصور التي أراد رئيس الوزراء العراقي إرسال رسالة من خلالها تؤكد على الوحدة بين الحشد الشعبي والحكومة العراقية.

وأضاف الكاظمي في تصريحاته قائلا إن "هذا التشكيك يجب أن يتوقف وأن الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماما"، وفقا للمكتب.

وتداول مغردون مقطع الفيديو الذي يظهر فيه رئيس الوزراء العراقي وهو يرتدي زي الحشد الشعبي فوق بدلتها الرسمية خلال الزيارة، ما أثار جدلا واسعا، ونستعرض فيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع: