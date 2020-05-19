دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن "آلاف الإيرانيين يطلبون حاليا الهجرة إلى إسرائيل"، مضيفًا في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، أن "العدد يتزايد باستمرار".

وتابع المتحدث باسم حكومة إسرائيل، في تغريدته، أن "الجهود التي يبذلها نظام الملالي الطغياني لغسل دماع الشعب الإيراني ضد إسرائيل فشلت كليا"، بحسب وصفه.

وأكد عوفير جندلمان، أنه يتلقى "طلبات كثيرة من مواطني دول عربية، يريدون أيضًا الهجرة إلى إسرائيل"، وأضاف "بكل بساطة، الحياة هنا أفضل".

في سياق مختلف، نشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لسيدة تتحدث بالعربية تدعى صابرينا، قالت إنها ولدت في مصر.

وبحسب الفيديو المنشور على تويتر، قالت صابرينا، إن "الشعب المصري حنين وطيب"، وتحدثت عن تجربتها في زيارة مصر وحلمها في تنظيم رحلات للمواطنين الإسرائيليين إلى مصر.