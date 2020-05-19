دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية للإعلامي اللبناني، نديم قطيش، تحدث فيها عن "معيار كرامة" المواطن عبر مقارنة متوسط دخل الفرد في لبنان وإسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "معيار الكرامة هو رفاهية الانسان: إسرائيل مثال على ذلك هذا ما يقوله الاعلامي اللبناني الشهير نديم قطيش في مقابلة تلفزيونية يقارن فيها المرتبة العالية التي وصلت اليها اسرائيل مقارنة بالمرتبة المتدنية التي آل اليها الوضع في لبنان. وشهد شاهد من غير اهله والحمد لله!".

وكان قد قال قطيش في المقابلة: "معيار الكرامة معيار واحد هو رفاهية الإنسان كل حدا بيخبرنا عن معيار آخر عم يضحك علينا".

وقارن الإعلامي اللبناني بين دخل الفرد اللبناني البالغ 360 دولار شهريا مقابل 3600 دولار للمواطن الإسرائيلي وفقا للأرقام التي ذكرها قطيش، والتي لا يمكن لـCNN تأكيد صحتها.

وأشار قطيش إلى أن هذا المعيار الذي يقاس على أساسه "السياسي المحترم وغير المحترم" وتعتمد الوطنية على أساسه، حسبما قال.