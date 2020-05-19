دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وافق مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، على طلب وزارة التربية والتعليم العالي والذي يتضمن إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة وإنهاء العام الدراسي، وفق ما أعلنته وزيرة الإعلام، منال عبدالصمد في إيجاز صحفي.

وكان قد تقدم وزير التربية والتعليم في لبنان، طارق المجذوب، بطلب للحكومة بإلغاء الامتحانات وإنهاء العام الدراسي، الأحد.

وتعطل العام الدراسي في البلاد أكثر من مرة خلال السنة الجارية، إذ أُغلقت المدارس بسبب الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان منتصف أكتوبر/شرين أول الماضي، قبل أن يُعلق الدوام في مارس/أذار الماضي بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن لبنان سجل 954 إصابة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة جراء هذا المرض، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد.