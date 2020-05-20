دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض أحد الأطباء في لبنان لاعتداء من قبل عسكريَين في الجيش اللبناني في إحدى مستشفيات مدينة طرابلس شمال البلاد، موجة استنكار وردود فعل واسعة، تحركت على إثرها قيادة الجيش اللبناني معلنة توقيف العنصرين واتخاذ اجراءات مسلكية بحقهما.

وفي التفاصيل، استنكرت إدارة مستشفى دار الشفاء في طرابلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، "تعرض أحد أطباء الطوارئ في المستشفى للضرب من أحد العسكريين، مساء يوم الثلاثاء في 19 مايو/ أيار 2020، بعد وصول جريح إلى طوارئ المستشفى إثر إشكال فردي وقدوم الجهات الأمنية المختصة".

وقالت المستشفى إنّ "هذا العمل مدان بكل المقاييس، ونحن على يقين من أن هذا الخطأ الفردي الذي قام به العنصر لا يمثل فيها قيادته ومرجعيته"، وأضافت: "لسنا مع نشر مقطع الفيديو المسرب، وكلنا ثقة بأن الجهة العسكرية المختصة ستتابع الموضوع لإنصاف الطبيب والمستشفى".

في المقابل، علقت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، على مقطع الفيديو المتداول، وأعربت عن "أسفها لما حصل"، مؤكدة أن "ما قام به العسكريان هو عمل فردي لا يمثل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها". وأشارت إلى أنها "اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحق العسكريَين اللذَين أقدما على التعرض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة".

وشددت قيادة الجيش على "احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة".

من جهتها، دانت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر الحادثة، وكتبت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "نحن لا نقبل ابداً ان يُعتدى على كرامة اي مواطن فكيف على كرامة طبيب في وقت خدمته في مستشفى"، وأضافت: "طالبت باتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة لحفظ كرامة الطبيب والمستشفى وعدم تكرار حوادث كهذه تحت أي ظرف".

الحادثة هذه أثارت سخطاً واسعاً على مواقع التواصل، لاسيما في ظل مواجهة العالم لفيروس كورونا وتعرض العاملين في القطاع الطبي للخطر من أجل انقاذ المصابين في هذا الفيروس.

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