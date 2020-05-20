دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على تهديد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بـ"إزالة إسرائيل" مشبها إياه بخطة النازية الألمانية لإبادة الشعب اليهودي.

وقال نتنياهو ردا على خامنئي: "تهديد خامنئي بتنفيذ "الحل النهائي" ضد إسرائيل يذكّر بخطة "الحل النهائي" النازية لإبادة الشعب اليهودي. يجب عليه أن يعلم بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلا"، على حد تعبيره.

وكان قد نشر المرشد الإيراني عبر صفحته على موقع تويتر ما يلي: " إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي؛ فلا شأن لنا بهم. هي إزالة ذلك الكيان الغاصب. إزالة إسرائيل تعني أن يختار الشعب الفلسطينيّ -من مسلمين ومسيحيّين ويهود- حكومته؛ ويطرد الأجانب والأوباش من أمثال نتنياهو. هذا ما تعنيه إزالة إسرائيل، وسوف يتحقّق ذلك"، حسب قوله.

من جانبها علقت الخارجية الإسرائيلية على التهديدات الإيرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "إيران تتهدد إسرائيل بالحل النهائي. عشم ابليس بالجنة! ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ*تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾[الفيل:1-5]"، على حد تعبيرها.

وأعاد خامنئي نشر تغريدة حول العلاج الوحيد لـ"قضية فلسطين" لافتا إلى أن ذلك يكمن عبر المشروع الذي اقترحته إيران، والتي تضمنت استفتاء الشعب الفلسطيني لاختيار الحكومة التي يريد.