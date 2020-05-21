السيسي للمصريين عن مواجهة فيروس كورونا: اطمئنوا واحذروا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، المصريين إلى "الاطمئنان والحذر" بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال افتتاحه المرحلة الثالثة من مشروع سكني في محافظة الإسكندرية.

وبعد كلمة لوزير التعليم العالي خالد عبدالغفار عرض فيها توقعات الحكومة وتحليلاتها لأعداد الإصابات في مصر وإمكانية وصولها إلى 20 ألفا قبل نهاية مايو، قال الرئيس المصري: "اطمئنوا وفي الوقت نفسه احذروا".

وأضاف السيسي: "اطمئنوا أن الموضوع يدار بشكل علمي واحترافي ومهني كبير جدا، كإدارة أزمة وكقدرات دولة في مواجهة هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن القدرات الطبية وحجم الأسرة وغرف الرعاية المركزة والتنفس الصناعي لا يتم استعمالها لمواجهة كورونا فقط بل لعلاج الأمراض الأخرى.

واعتبر السيسي أن زيادة معدلات الإصابات "تطور طبيعي"، وقال إن التحكم فيها يعتمد على "جدارة تصرفاتنا" وليس على كفاءة النظام الصحي فقط، مضيفا أنه إذا تم الالتزام من قبل الشعب بإجراءات الوقاية فإن معدلات الإصابات ستكون أقل.

ودعا السيسي المصريين إلى ممارسة الراضة وتناول الأطعمة الصحية من أجل زيادة المناعة، مؤكدا على أهمية الوعي للتمكن من مواجهة المرض. وقال إن السلطات تجنبت إثارة الخوف منذ بداية الأزمة لكن يجب الحرص ومساعدة المسؤولين للتصدي للفيروس.