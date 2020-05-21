دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد 12 فردا وكيانا إيرانيا، بينهم وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، "دليل على ضعف" إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إن "الحظر الامريكي العاجز على وزير الداخلية الإيراني وقائد الشرطة وباقي المسؤولين في البلاد، دليل على ضعف الإدارة الأمريكية ويأسها وارتباكها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف موسوي أن "إدمان أمريكا على فرض الحظر على الآخرين يجسد سلوكها غير القانوني والاستبدادي، وخرقها لكل النظم والقوانين الدولية من خلال سياساتها العدائية التي تستهدف المؤسسات والمسؤولين الشرعيين في الدول المستقلة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، الأربعاء، عن فرض عقوبات مالية وقيود على تأشيرات سفر ضد 12 فردا وكيانا إيرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن "ترسل رسالة دعم للشعب الإيراني بأننا سنواصل دعم مطالبهم للحصول على الشفافية والمسائلة في الحكم بل وتوصيل أصوات من كَمَّم النظام الإيراني أفواههم، ولن يتوقف ضغطنا على إيران حتى تعامل شعبها بكرامة واحترام".

وقال بومبيو إن من ضمن الأفراد الذين طالتهم العقوبات وزير الداخلية الإيراني الحالي عبد الرضا رحماني فضلي، مضيفا أن "فضلي قد أصدر أوامر مطلقة تُفَوِّض قوات الشرطة الإيرانية باستخدام القوة الفتاكة ضد المارة والمتظاهرين السلميين، حيث يهدف هو والنظام الإيراني إلى وأد هذه المظاهرات السلمية وقمع حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير بأي ثمن، وقد أدت أوامره إلى قتل العديد من المتظاهرين بما في ذلك 23 على الأقل من القُصَّر".