الأحد المقبل.. أول أيام عيد الفطر في مصر وقطر والسعودية والإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر والسعودية والإمارات والأردن والعراق، غدًا السبت المتمم لشهر رمضان، ليكون أول أيام عيد الفطر في هذه الدول الأحد المقبل.

وقالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، في مؤتمر مساء الجمعة: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال بالعين المجردة.. وعلى ذلك تُعلن دار الإفتاءِ أن يومَ السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو (أيار) ل هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر شوال".

وفي السعودية، أعلن الديوان الملكي أنه نظرًا لعدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم في كافة مناطق المملكة، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا قررت أن غدًا السبت المكمل لشهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شوال بالإمارات أن الأحد المقبل هو غُرَة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، وذلك بعد مراعاة طرق الإثبات الشرعية واتصالات مع الدول المجاورة، حسبما قال رئيس اللجنة، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، في بيان مساء الجمعة.

وعلى ذات الوتيرة، أعلن المجمع الفقهي ودائرة الوقف السني بالعراق، ومثلها هيئات الأوقاف ولجان استطلاع الهلال في قطر والأردن، الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر.