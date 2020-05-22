نصرالله: التطبيع مسار فاشل في مصر والأردن وصولا لبعض دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن التطبيع مع إسرائيل يعتبر "مسار فاشل يعبر عن إرادة سياسية" دون إرادة شعبية في العالم العربي والإسلامي.

وأوضح نصرالله، في كلمة له بمناسبة يوم القدس، الجمعة، أن "التطبيع مسار فاشل من مصر إلى الأردن وصولا لما يجري في بعض دول الخليج، هو يعبر عن إرادة سياسية وليس عن إرادة الشعب العربي والإسلامي".

ورأى نصرالله أنه في "2019 والجزء الأول من 2020 كانت الإخفاقات التي صعنها محورنا للمحور الأمريكي والإسرائيلي كبيرة"، حسبما ورد في كلمته المنشورة عبر موقع قناة "المنار".

ودعا أمين حزب الله اللبناني إلى "صمود محور المقاومة، لأنه في النهاية الحروب العسكرية سنصل فيها إلى نهايات في اليمن وسوريا، ومع وجود مخاطر من حرب مع إسرائيل إلا أن هذا المحور يراهن على الحروب النفسية والاقتصادية".

وقال نصرالله: "هناك الكثير يقولون إن أمريكا فقدت قيادتها العالمية كما كانت سابقا، لا سيما في ظل جائحة كورونا وأمريكا مشغولة بنفسها واقتصادها ومشاكلها".

واعتبر نصرالله أنه مع ظروف كورونا "لدينا عالم جديد من أمريكا إلى أوروبا والصين وروسيا وايران، وربما في إسرائيل".

وتساءل أمين حزب الله اللبناني: "مثلث صفقة القرن (ترامب - نتانياهو - بن سلمان) ماذا عن حالتهم؟، سواء ترامب في أمريكا أو نتنياهو وأيضا بن سلمان من الوضع الداخلي إلى النفط والحرب في آل سعود والعدوان على اليمن".

وقال نصرالله: "كل هذه الأمور تؤكد أن محورنا قادر على تحقيق الانتصارات والإنجازات، وهو حقق الكثير سابقا وخاصة اليوم علينا الحضور والثبات بوجه الحصار والعقوبات والمعركة هنا هي معركة إيمان وعزم واقتصاد أيضًا".