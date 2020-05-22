نجل جمال خاشقجي يعلن: عفونا عن من قتل والدنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صلاح خاشقجي نجل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر تشرين الأول 2018 في مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده.

وجاء إعلان صلاح خاشقجي، في وقت مبكر من صباح الجمعة عبر تويتر، قائلا: "نعلن - نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي - أنا عفونا عن من قتل والدنا – رحمه الله، لوجه الله تعالي، وكلنا رجاء واحتسااب للأجر عند الله عز وجل".

وفي ديسمبر كانون الأول 2019، أصدرت محكمة سعودية أحكامًا بإعدام 5 متهمين وسجن 6 آخرين، لمشاركتهم في قتل جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية.

وتتهم الأمم المتحدة السلطات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، بإعطاء أوامر بقتل خاشقجي الذي كان يعتبر صحفيًا معارضًا، لكن المملكة تتهم ذلك، مؤكدة أن عملية قتل خاشقجي تمت بشكل فردي دون أوامر من أي مسؤول رسمي سعودي.

وحظيت قضية مقتل جمال خاشقجي كاتب الرأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، باهتمام دولي كبير، فيما ينتظر الاستئناف على الأحكام الأولية الصادرة في حق المتهمين بقتل جمال خاشقجي.