دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إعلان أبناء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم، اعتبرت الباحثة التركية خديجة جنكيز، التي كانت خطيبته حتى مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أنه "ليس لأحد حق العفو لأن القتل غيلة".

وقالت خديجة جنكيز، عبر حسابها على تويتر، الجمعة، إن "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لإتمام زواجه رسميا. القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".

وأضافت أن "جمال أصبح رمزا عالميا أكبر منا جميعاً قريب كان أم حبيب. وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".

وكان صلاح خاشقجي قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فجر الجمعة: "نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عن من قتل والدانا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وأشار ناشطون على تويتر إلى قرار هيئة كبار العلماء السعودية رقم 38 الذي يذكر أن "القاتل قتل الغيلة يُقتل حداً لا قصاصاً، فلا يُقبل ولا يصح العفو فيه لأحد"، كما تداول ناشطون تغريدة لوزارة العدل السعودية أشارت فيها إلى أن "القاتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، ولا يقبل فيه العفو، وهو مقدم على الحق الخاص".

وتداول نشطاء أيضا قرارا من المحكمة العليا يوضح أن "القتل غيلة هو ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع يأمن مع المقتول من غائلة القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوع من الحرابة".