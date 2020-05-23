دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات السعودية إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين دون حضور المصلين، والسماح بتكبيرات صلاة العيد في باقي المساجد والجوامع دون إقامة صلاة العيد، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، السبت، عن صدور موافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على "إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين مع إيقاف حضور المصلين".

وقال السديس إن "هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع"، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميماً لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات يوم عيد الفطر، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأكدت الوزارة على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك التعميم يأتي إلحاقاً لما صدر سابقا من الإيقاف المؤقت للجمع وصلاة الجماعة في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.