دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعد هاشتاغ يدعو إلى مقاطعة الإعلامي الكويتي شعيب راشد إلى قائمة الأكثر تداولا على تويتر في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تغريدة له حول إعلان أبناء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم.

وقال شعيب إن "ابن خاشقجي يعفو عن قتلة أبيه أمس، ووزارة العدل السعودية تقول في ٢٠١٥: لا يجوز العفو في القتل الغدر. والسؤال: هل تعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟".

وكان صلاح خاشقجي قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فجر الجمعة: "نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدانا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

ودشن مغردون سعوديون وسم "#تبيلك_شعيب_راشد" على تويتر ليصل التفاعلى على هذا الهاشتاغ حتى صباح السبت إلى نحو 40 ألف تغريدة، مع دعوات لحظر حساب شعيب ومقاطعته، ونعرض فيما يلي مجموعة من تلك التعليقات:

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