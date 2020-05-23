دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لبث أغنية "بيلا تشاو" الإيطالية الثورية، من مآذن مساجد في تركيا، أكدت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن الفيديوهات صحيحة لكنها أوضحت أن بث الأغنية حدث بعد اختراق نظام الأذان المركزي.

وأشارت "الأناضول" إلى أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء الأربعاء الماضي، في مناطق مختلفة من مقاطعة إزمير، سُمع من خلال مكبرات الصوت على منابر عدة مساجد، الأغنية الإيطالية بدلا من الأذان.

وأضافت أنه فور انتشار مقاطع فيديو في الشبكات الاجتماعية، قُدمت شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيق في الحادث، فيما أعلن مفتي مدينة إزمير عن بدء التحقيق في بث الأغنية الإيطالية في مآذن مساجد مدينة إزمير في توقيت متزامن.

وأوضحت "الأناضول" أن الشرطة التركية "احتجزت سيدة بعد اختراق نظام الأذان المركزي وبث الأغنية". ورأت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الحسابات التي نشرت التسجيل على السوشيال ميديا تعمدت إخراج الخبر عن سياقه وتوجيه انتقادات للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

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