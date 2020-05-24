دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن قضية القدس "حط أحمر" بالنسبة للمسلمين حول العالم، في حين أعلنت السفارة الإسرائيلية في تركيا عن وصول طائرة شحن تابعة لخطوط "العال" الإسرائيلية إلى مطار إسطنبول لنقل مساعدات طبية إلى أمريكا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية: "أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم"، على حد تعبيره.

من جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية لدى تركيا عبر صفحتها على موقع تويتر: "لأول مرة منذ التوقف الذي دام 10 سنوات، طائرة شحن تابعة لخطوط العال حطت في إسطنبول هذا الصباح، ستساعد في التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مستويات غير مسبوقة عبر تسيير رحلات بينهما".

وكانت قد ذكرت صحيفة "Jerusalem Post" الإسرائيلية أن الطائرة ستحمل 10 أطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية من إسطنبول إلى أمريكا.

وفي كلمته، قال أردوغان أيضا: "لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد"، في إشارة إلى مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية.