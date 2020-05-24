دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الإعلامي الكويتي شعيب راشد على حملة المقاطعة التي شنها مغردون سعوديون لمقاطعته بعد تغريدته حول إعلان أبناء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم، معتبرا أن من وصفهم بـ"الذباب" ليس لهم تأثير.

وقال شعيب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "حملة تبليك حسابي تصل في السعودية إلى المركز الأول في الترند، وتحديداً فوق تركي آل الشيخ"، في إشارة إلى الفيديو المتداول لرئيس هيئة الترفيه السعودية وهو يكسر التلفزيون بسبب خسارة مباراة كرة في "البلاي ستيشن".

وأضاف الإعلامي الكويتي أن "النتيجة زيادة متابعاتي بواقع ٤ آلاف، لتتأكدوا أن الذباب مُزعج لكن لا يهش ولا ينش". وكان هاشتاغ "#تبيلك_شعيب_راشد" قد دخل قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في المملكة العربية السعودية، السبت، بعشرات آلاف التغريدات.

وجاء حملة المقاطعة بعدما قال شعيب إن "ابن خاشقجي يعفو عن قتلة أبيه أمس، ووزارة العدل السعودية تقول في ٢٠١٥: لا يجوز العفو في القتل الغدر. والسؤال: هل تعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟".

وكان صلاح خاشقجي، نجل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فجر الجمعة: "نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدانا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".