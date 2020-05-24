دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، لحارس أمن في إحدى الشركات وهو "يذرف دمعة"، جدلا حول حقوق المواطنين في القطاع الخاص بالمملكة، في حين شكك آخرون في محتوى الفيديو وحبكته.

وتداول مغردون مقطع فيديو لحارس أمن يصوره أحد المارة ويخاطبه باسمه (أحمد) ويسأله عن ظروف عمله في الشمس الحارقة في أول أيام العيد.

ولقيت التغريدة التي نشرها حساب باسم "Salman Almoisher"، تفاعلا واسعا على تويتر إذ عبر عدد من المغردين عن تعاطفهم مع رجل الحراسة، ودشنوا وسم "دمعة أحمد غالية".

وتباينت أراء المغردين حول هذا المقطع إذ اشتكى بعضهم من العنصرية التي يتعرض لها المواطن السعودي من قبل بعض الشركات عبر تفضيل المقيم عليه، في حين شكك البعض في صحة وحبكة الفيديو.

وفيما يلي بعض التغريدات حول الموضوع: