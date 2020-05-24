دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي إلى إقامة "دويلة" لجماعة الإخوان المسلمين في "جزيرة تركية"، محذرا من "خطر" التدخل التركي في ليبيا على الليبيين وعلى مصر.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال خلفان: "أقترح إنشاء دويلة الإخوان في جزيرة من جزر تركيا وترحيل محبي (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إليها"، مضيفا أن الإخوان "ينتمون إلى العرب ويفتخرون" بأردوغان وبالمرشد الإيراني علي خامنئي.

ووصف خلفان الإخوان المسلمين بأنها "أفسد جماعة أخرجت للناس"، وقال: "إذا استحكم الإخوان في حكم ديرة يحل عليها في الزمان خراب"، معتبرا أن "الإخوان تنظيم مافيا، والجماعة الإخوانية ليس لها من الإسلام إلا الكلام أما الأفعال فالعياذ بالله".

وأضاف أن "الإخوان في اليمن عرقلوا ولا زالوا مهمة التحالف في القضاء على الحوثي من أجل إطالة الحرب، فهم تجار لمن دفع، واستمرار الحرب لهم أنفع". وتابع بالقول إن "الإخوان في ليبيا يعيشون على المدفوع بالريالات، ولهم في استمرار الحرب من المتاجرة بالوطن غايات".

ورأى خلفان أن "الحل الذي يفترض أن ينصح به كل من يتألم لما يحدث في ليبيا أن يغادر أردوغان ودواعشه ويناقش الليبيون قضيتهم بواسطة مصالحة عربية بعيدة عن أقزام المنطقة". وقال: "من الخليج العربي إلى أحرار ليبيا... أوجعوا الأتراك والدواعش فإنهم أصحاب غاية سوداء بحق أهلنا في ليبيا".

واعتبر خلفان أن تركيا في ظل حكم أردوغان "تعمل جاهدة على الإخلال بالأمن العام" في الدول العربية. وقال إن "الخليفة العثماني يصر على إسقاط الانظمة العربية فهو جوكر اللعبة في ثورات الربيع العبري"، في إشارة إلى "الربيع العربي".

وقال خلفان: "إذا سيطر أردوغان على طرابلس فمصر ودول الشمال الافريقي في قمة الخطر". وأضاف: "أردوغان حلقة من حلقات المخطط الفاشل الذي كان معدا بحيث يكون تقسيم مصر الجائزة الكبرى"، واصفا أردوغان بأنه "زعيم داعش في المنطقة".