دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت السفارة الأمريكية في اليمن من "كارثة" في البحر الأحمر، بسبب حاملة تخزين النفط "صافر" التي يسيطر عليها الحوثيون قبالة سواحل الحديدة، منذ بدأ الصراع في اليمن عام 2015.

وقالت السفارة الأمريكية إن "حالة ناقلة تخزين النفط (صافر) التي يسيطر عليها الحوثيين آخذة في التدهور، وقد يحدث ذلك تسربا كارثيا في ​البحر الأحمر".

وأضافت أن الحوثيين يرفضون منذ سنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة، مؤكدة أنه "ينبغي على الحوثيين السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان".

وتشير تقديرات إلى أن السفينة التي ترسو على بعد بضعة أميال من ميناء رأس عيسى في الحديدة إلى أنها تحمل على متنها أكثر من مليون برميل نفط، ولم تخضع لصيانة منذ سنوات وسط تحذيرات دولية من تسريب نفطي يسبب كارثة بيئية.