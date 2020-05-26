ترامب يستقبل الكلب "كونان" بعد مشاركته في مطاردة البغدادي

كل ما قد يجب أن تعرفه عن شقيقة أبوبكر البغدادي واعتقالها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القوات المسلحة العراقية مقتل معاون تنظيم داعش ومن كان يُسمى بـ"والي العراق"، معتز نومان الجبوري، الملقب بـ"حجي تيسير" عبر ضربة جوية لطيران التحالف الدولي، وفقا لما ذكره الناطق الإعلامي لقائد القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول.

وقال رسول عبر صحفته الرسمية على موقع تويتر: "يعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن مقتل الارهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى "والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية"، على حد تعبيره.

وأضاف الناطق الإعلامي باسم قائد القوات المسلحة العراقية قائلا: " تمت العملية بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الارهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".

وكان قد قُتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، على يد القوات الأمريكية في أكتوبر/تشرين أول من عام 2019، في إحدى المحافظات السورية.

وأعلن الأمن العراقي القبض على نائب البغدادي في مدينة كركوك في 3 ديسمبر/كانون أول الماضي.