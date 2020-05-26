دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، تعديل أوقات حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتبارًا من الخميس المقبل 28 مايو أيار الجاري، مع عودة بعض النشاطات الاقتصادية، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة، كما ستسمح السلطات السعودية بالتنقل بين المدن ورفع تعليق الرحلات الجوية المحلية، باستثناء مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن هذه القرارات تأتي بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار المصدر السعودي، حسبما نقلت الوكالة، إلى أنه ابتداء من 28 وحتى 30 مايو أيار الجاري، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مكة المكرمة لتصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وأوضح المصدر أنه "سيتم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول"، إضافة إلى :استمرار عمل الأنشطة المستثناة حيث يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح وذلك في مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمجمعات التجارية".

وأكد المصدر، بحسب الوكالة، "استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي بما في ذلك صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه تقرر كذلك ابتداء من 31 مايو أيار الجاري وحتى نهاية 20 يونيو حزيران المقبل، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وأعلنت الوكالة أنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا مساجد مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.

ونوه المصدر المسؤول بوزارة الداخلية السعودية، إلى أنه تقرر رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وقال المصدر، وفقًا لواس، إنه تقرر أيضا ابتداء من 21 يونيو حزيران المقبل العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مكة المكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي والمحافظة على حماية فئات كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

ونقلت الوكالة عن المصدر المسؤول، أنه "على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي"، كما تقرر السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.