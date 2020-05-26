وفاة طفل سعودي يبلغ من العمر 3 سنوات بعد سقوطه في خزان المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، انتشال طفل يبلغ من العمر 3 سنوات متوفيا بعد سقوطه في خزان مياه المنزل الخاص بعائلته.

وقال الدفاع المدني السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "انتشل الدفاع المدني بمحافظة جدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط بخزان مياه المنزل، نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه".

من جانبه، أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أن الحادثة وقعت في حي الثعالبة بمحافظة جدة.

وأثارت الحادثة استهجان المغردين متسائلين عن دور الأهل في مثل هذه الحالات، إذ قال أحدهم: " وين امه عنه وين اهله ليش سايبين الخزان مفتوح وعندهم طفل وش الأهمال".

وفيما يليل بعض التغريدات حول هذه الواقعة: