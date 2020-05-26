السودان ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم ويؤكد: "تركية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد السودان على الأنباء التي تحدثت عن هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم، الثلاثاء، إذ نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة هذه الأنباء، وفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، عامر محمد الحسن: "إن الطائرة التي وصلت مطار الخرطوم، سعت 1149، طائرة تركية هبطت بالقاعدة الجوية تحمل مواد طبية وكان في استقبالها لواء طبيب حازم الذي يتبع لإدارة الخدمات الطبية"، على حد تعبيره.

وأضاف الحس قائلا: " ان الطائرة تم استقبالها بواسطة اللجنة المشكلة لاستلام المساعدات الطبية، موضحاً أن الأجواء السودانية لا تفتح الا عبر ترتيبات معلومة"، وفقا للوكالة السودانية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أنه " ليس هناك اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السوداني"، على حد تعبيره.

وكان قد تداول رواد موقع تويتر أنباء عن هبوط طائرة خاصة إسرائيلية في السودان لأول مرة، وذلك في أعقاب تصريحات نتنياهو عن اتصاله برئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان.