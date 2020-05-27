دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهمت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا، روسيا، الأربعاء، بإرسال مقاتلات "ميغ-29" و"سو-24" إلى ليبيا، بعد أن أعيد طلاؤها في قاعدة حميميم، شمالي سوريا.

وقالت القيادة عبر صفحها الرسمية على موقع تويتر: "خلال أيام عدة في مايو، غادرت مقاتلات من طرازي "ميغ-29" و"سو-24" روسيا، وفي ذلك الوقت حملت كل تلك المقاتلات شعار سلاح الجو لروسيا الفيدرالية".

وأضاف الجيش الأمريكي عن رحلة المقاتلات إلى ليبيا: "أُعيد طلاء مقاتلات "ميغ-29" بعد أن حطت في قاعدة حميميم في سوريا، قبل أن تُغادر دون وجود الشعار عليها".

وأشارت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا إلى أن طيارين روس قادوا الطائرات ورافقها مقاتلون روس من سوريا إلى ليبيا، قبل أن تهبط قرب مدينة طبرق شرق ليبيا.

ولفت الجيش الأمريكي إلى أن 14 مقاتلة روسية لا تحمل شعار سلاح الجو الروسي، حطت في ليبيا ونقلت إلى قاعدة الجفرة الجوية شمال شرقي البلاد.