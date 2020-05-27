إعلامية مصرية تهرب من الاستوديو بعد تعرضها لهجوم من قرد مدرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرضت إعلامية مصرية لموقف طريف خلال تقديمها برنامج بمناسبة عيد الفطر، على قناة الحياة، وذلك بعد أن هاجمها قرد مدرب خلال الحلقة وأجبرها على مغادرة الاستوديو على الفور.

وهربت الإعلامية لبنى عسل، خلال إحدى حلقات برنامج تقدمه على قناة الحياة المصرية واستضافت فيها "كريزي تاسكي" بعد أن كانت تداعب قردا مدربا قبل أن يهاجمها الأخير متسببا بذعرها.

ونشرت القناة المقطع عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وعلقت عليه بالقول: " القرد "بقاليلو" طلع غدار والإعلامية لبني عسل هربت وسابت الهواء بسببه موقف هيموتك من الضحك".

وعلق عدد من المغردين على مقطع المتداول كما نشرته وسائل إعلام مصرية وعربية عدة خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن عسل هي مذيعة مصرية تعمل في قناة الحياة واشتهرت من خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي شريف عامر سابقا.