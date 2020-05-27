دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، إن الجهات الأمنية، تباشر التحقيقات في حادث إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه.

وأضح المتحدث، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، الأربعاء، أن الحادث أسفر عن مقتل 6 سعوديين في العقدين الثالث والرابع من العمر، فضلا عن إصابة 3 أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب متحدث الشرطة في منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، فإنه تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، و"جاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة"، وفقًا لما نقلته واس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو، قالوا إنها للحادث الذي وقع صباح الثلاثاء 26 مايو أيار الجاري، ولم تعرف حتى الآن دوافع مطلقي النار في الحادث، في الوقت الذي تشير مصادر إلى أن إطلاق النار يعود إلى خلافات شخصية بين مرتكبي الحادث.

وتتبع محافظة الأمواه والتي تعد أصغر محافظات المملكة من حيث الكثافة السكانية، منطقة عسير جنوب غربي السعودية.