دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، إجراءات احترازية وتعليمات لجميع المساجد في كافة أنحاء المملكة، عدا مكة المكرمة، لضمان التباعد الاجتماعي وذلك بعد الإعلان عن عودة فتح المساجد وإقامة صلوات الجماعة في إطار التخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في تعميم وزارة الأوقاف السعودية، أنه يجب فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصل، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.

ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصل وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين

كما تضمنت التعليمات، التأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء

كما شمل التعميم مواصلة التعليم والمحاضرات "عن بعد" من خلال الوسائط الإلكترونية وحتى إشعار آخر.

مواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد

وجاء في التعميم توجيه أئمة المساجد لتوعية المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامة القماشية، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، بالإضافة إلى الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

لبس الكمامة القماشية، إحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة، عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً

وجاء في التعميم الثاني، أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة، والمهيأة لأداة صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح المساجد قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

كانت السلطات السعودية، أعلنت، في وقت سابق، أنها بصدد إعادة صلاة الجماعة في كافة أنحاء المملكة، عدا مكة المكرمة، خلال أيام، في إطار تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار موجة انتشار المرض، بحسب مسؤولين سعوديين.