أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اتهم الجيش الأمريكي مرة أخرى الطائرات الروسية بإجراء اعتراض "غير آمن" لطائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8، الثلاثاء، بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان لها: "طائرتان روسيتان من طراز سوخوي 35 Su-35 اعترضتا بشكل غير آمن طائرة المراقبة P-8A Poseidon التابعة للأسطول الأمريكي السادس فوق البحر المتوسط ​​في 26 مايو أيار".

وأضاف بيان البحرية الأمريكية أن "الاعتراض تم تحديده على أنه غير آمن وغير محترف بسبب قيام الطيارين الروس بالاقتراب من كل جناح لطائرة P-8A في وقت واحد، مما أدى إلى تقييد قدرة P-8A على المناورة بأمان واستمر ذلك 64 دقيقة".

وبدا أن صور الحادث تظهر أن الطائرات الروسية مسلحة وتحلق بالقرب من أجنحة طائرة المراقبة الأمريكية.

وقالت البحرية "إن الإجراءات غير الضرورية التي قام بها طيارو Su-35 الروسية لا تتوافق مع المناورات الجيدة وقواعد الطيران الدولية، وتعرض سلامة الطيران للطائرتين للخطر".

كانت البحرية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرات الروسية قامت باعتراضات مماثلة غير آمنة لطائرة المراقبة الأمريكية فوق البحر المتوسط ​​في أبريل نيسان.

يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن روسيا لديها حساسية تجاه طائرات المراقبة الأمريكية التي تعمل في شرق البحر المتوسط، ​​بسبب العمليات العسكرية الروسية في سوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم الجيش الأمريكي روسيا بنقل طائرات عسكرية من روسيا إلى ليبيا عبر سوريا، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنه تم إزالة العلامات الروسية من الطائرة في محاولة لنشر طائرات حربية سرًا في ليبيا لدعم المرتزقة الروس العاملين هناك.