دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستمر اتفاق السلام بين بلاده والأردن، رغم التحذيرات الأردنية من خطة ضم إسرائيل لأراضي من الضفة الغربية.

وقال نتنياهو إن "اتفاق السلام يعتبر مصلحة حيوية سواء لإسرائيل أو للمملكة الأردنية، مضيفا أنه من "الطبيعي أن تثير خطوات مثل الضم خشية لدى الناس"، وذلك في حوار مع صحيفة "ماكور ريشون" نقلته هيئة البث الإسرائيلية، الخميس.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد حذر، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية في منتصف مايو/ آيار الجاري، من "صدام كبير" بين الأردن وإسرائيل إذا ضمت بالفعل أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/ تموز المقبل.

وردا على سؤال حول إمكانية تعليق العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل، قال الملك عبدالله: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

كما أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في مقابلة الخميس الماضي مع وكالة الأنباء الأردنية، أن بلاده لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراضي في الضفة الغربية، مضيفا: "سنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".