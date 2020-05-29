قبيل الذكرى الثالثة للمقاطعة.. قطر: الحصار يهدد أمن واستقرار المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اقتراب ذكرى مرور 3 سنوات على إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في 5 يونيو/حزيران، جددت الدوحة تحذيرها من أن ما وصفته بـ"الحصار الجائر" يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقالت المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول "حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة"، إن "الحصار ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي".

وأضافت السفيرة القطرية أن "هذا الحصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية دون الاكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة في الوقت الذي تشهد المنطقة العربية أزمات ونزاعات عديدة تتسبب بكمّ هائل من المعاناة"، وفقا لما نقله موقع وزارة الخارجية القطرية.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن شدد على أهمية منع نشوب النزاعات، وذلك في إطار الالتزام بالعمل الجماعي لتجنيب الناس في جميع أنحاء العالم المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات، ومن أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأعربت عن أسفها من أن هذا التوجه لم تتم مراعاته في حالات عديدة، قائلة إن "الحصار الجائر وغير القانوني ضد دولة قطر سيدخل عامه الرابع في 5 يونيو المقبل". وأضافت: "عوضا عن السعي للمساهمة في حل وتسوية أزمات المنطقة وأسبابها الجذرية، اختارت دول الحصار مسارا ينتهك أحكام القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي".