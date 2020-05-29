واشنطن ترصد مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن محمد خضر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رصد مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات التي تؤدي إلى تحديد مكان أو التعرف على قيادي بارز في تنظيم "داعش" يُدعى محمد خضر رمضان المعروف أيضا باسم "أبوبكر الغريب".

وأفاد بيان صادر عن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن رمضان ولد في الأردن، وهو واحد من أقدم مسؤولي الإعلام في داعش ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للمجموعة، بما في ذلك إدارة المحتوى الذي يقدمه التنظيم.

وأضاف البيان أن "رمضان لعب دورا رئيسيا في عمليات الدعاية التي يقوم بها تنظيم داعش من أجل دفع الأفراد للتطرف وتجنيدهم وتحريضهم حول العالم. وأشرف على التخطيط للعديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت وتنسيقها وإنتاجها لتتضمن مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء".

وحث برنامج "مكافآت من أجل العدالة" (Rewards for Justice Program) أي شخص لديه معلومات عن محمد خضر رمضان على الاتصال بمكتب بهم عبر موقعهم الإلكتروني أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الاتصال بمسؤول الأمن الإقليمي في أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية، مؤكدا أن "جميع المعلومات ستبقى سرية بشكل تام".

وأشار البيان إلى أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" منذ إنشائه عام 1984، دفع البرنامج ما يزيد عن 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عملية ساعدت في تقديم الإرهابيين إلى العدالة أو أسهمت في منع أعمال الإرهاب الدولي في جميع أنحاء العالم.