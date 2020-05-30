دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا عضو مجلس النواب المصري الإعلامي مصطفى بكري الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفها بـ"الحملات المسمومة" ضد مصر، وذلك بعد سلسلة من انتقادات كويتيين ضد العمالة المصرية بالكويت كان آخرها فيديو أثار ضجة لفتاة كويتية تُدعى ريم الشمري تهاجم المصريين بالكويت.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال بكري: "ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لا يعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق، لا يكفون عن التطاول على شعب مصر العظيم وقيادته".

وأضاف: "البعض يعايرنا ويتطاول على بلدنا ويتهجم على قيادتنا وحكومة الكويت صامتة والخارجية المصرية صامتة، نحن شعب أصيل، عروبي، قدم الكثير، ضحى بلا حدود دفاعا عن الأمن القومي العربي، العاملون المصريون تحملوا الكثير من الإهانات وصمتوا، لكن التطاول والمهانة تتزايد".

ورأى بكري أن ما يحدث على أرض الكويت من "إهانات وإساءات لمصر ودورها والمعايرة بفقر شعبها لا يحدث في أي بلد عربي أو خليجي آخر". وقال: "لماذا يتعمد البعض زرع بذور الكراهية بين الأشقاء، مصر ليست فقيره يا هؤلاء، مصر غنية بشعبها وحضاراتها وثرواتها، مصر لا تضن، مصر تعرف دورها في حماية الأمن القومي وتقدم الإمكانات والشهداء حماية للأوطان والشعب العربي".

واعتبر بكري أن "هذه الحملة ضد مصر ليست بريئة، هذه حملها خلفها أصابع متآمرة، تسعي لإثارة الفتنة بين الشعبين". وقال: "يطالبون بطرد العمالة المصرية ويهددون بأنهم سيخرجون لتنفيذ ذلك بالقوة، نصبوا أنفسهم بدلا من الحكومة وراحوا يتحدثون باسمها، فلماذا تسكت الحكومة وأين مجلس النواب وأين شرفاء الكويت ونخبتها المحترمة؟".

وأضاف: "ماذا لو فعلها المصريون؟ هل كنتم ستصمتون؟ نحن نحترم الشقيق ولكن حذار من غضبة المصريين. أقول لهؤلاء الذين تعدت وقاحتهم كل الحدود، ماذا فعلنا لكم إلا كل الخير، كفوا عن الإهانات والتطاول، لأنكم بغبائكم تعكرون صفو العلاقات بين البلدين".

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