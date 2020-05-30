دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت وزارة الخارجية الإيرانية على الاحتجاجات ضد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي، قائلة إنها تدين "التمييز العنصري ضد السود الأمريكيين".

وقالت الخارجية الإيرانية، في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، إن طهران "أعربت عن الأسف لقتل السود في أمريكا وتدين التمييز العنصري القاتل فيها وتطلب من المسؤولين الأمريكيين تنفيذ العدالة في مثل أعمال القتل هذه"، حسب ما أوردته وكالة أنباء إيرنا الرسمية.

وأضافت الخارجية الإيرانية: "ينبغي سماع صوت المحتجين، لذا يتوجب إيقاف قمع الأمريكيين المُضطهدين وقيود وسائل الإعلام سريعًا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مفوض إدارة ولاية مينيسوتا للسلامة العامة، القبض على الشرطي المسؤول عن مقتل جورج فلويد، واحتجازه.

وتسبب الحادث، الذي تم تصويره في مقطع فيديو، شهد انتشارًا واسعًا على شبكة الإنترنت، في اشتباكات وأعمال عنف في مدينة مينابوليس، الأمر الذي دفع إلى نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية في احتواء الاشتباكات وأعمال العنف والحرائق.

وتحولت الاحتجاجات التي بدأت منذ 3 أيام، إلى أعمال عنف شملت أنحاء عدة من ولاية مينيسوتا الأمريكية، بعد مقتل جورج فلويد.