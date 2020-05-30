عبدالله العودة يقارن بين رد الفعل على آخر كلمات خاشقجي وجورج فلويد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربط الدكتور عبدالله العودة، نجل رجل الدين السعودي المعتقل سلمان العودة، بين مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وموت المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي أثار احتجاجات بعدما ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وقال عبدالله العودة إن آخر كلمات قالها خاشقجي وفلويد قبل موتهما على يد أجهزة الأمن كانت ""أنا أختنق.. لا أستطيع أن أتنفس"، مشيرا إلى أن الأول كان في القنصلية السعودية بإسطنبول والثاني بمدينة منيابوليس الأمريكية.

وأضاف عبدالله العودة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، السبت: "لكن الفارق كبير بين شعب ينتفض... وشعب آخر هو نفسه يختنق أيضاً ولا يستطيع أن يتنفس!".

وأظهرت مقاطع فيديو جورج فلويد وهو يقول: "لا أستطيع التنفس" بينما يجثو ضابط شرطة بركبته فوق عنقه. وكان مصدر مطلع على تحقيقات خاشقجي والتسجيل الصوتي للحظات الأخيرة في حياته، كشف في ديسمبر كانون الأول عام 2018 أن آخر كلمات خاشقجي كانت "لا أستطيع التنفس".