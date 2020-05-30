أردوغان يعد بـ"تركيا تليق بعظمة الأجداد" بعد 33 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حكومات بلاده ستترك لشبابها "تركيا تليق بعظمة أجدادهم، وذلك في عام 2053، أي بعد 33 عاما من الآن.

وقال أردوغان، في كلمة بمناسبة الذكرى 567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، إنه "في الذكرى 600 لفتح إسطنبول التي توافق عام 2053، سنترك لشبابنا إن شاء الله تركيا تليق بعظمة أجدادهم وبالسلطان محمد الفاتح".

وأكد أردوغان على "أهمية إحياء الذكرى السنوية لفتح إسطنبول، بالتضرع إلى الله وتلاوة سورة الفتح في آيا صوفيا". وأعرب عن تمنياته بأن "يمنح الله الشعب التركي مزيدا من الفتوحات والانتصارات والنجاحات"، معتبرا أن فتح القسطنطينية يرمز إلى "الإعمار والنهوض والعدل والمحبة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر إبحار سفينة التنقيب "فاتح" إلى البحر الأسود لإجراء أولى أعمال التنقيب بالتزامن مع ذكرى فتح القسطنطينية، قال أردوغان إن "تركيا تحمي مصالحها ليس فقط على أرضها، بل أيضا في حدودها البحرية من جهاتها الثلاث".