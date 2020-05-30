دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ضرورة توقف روسيا عن أفعالها "الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا"، مؤكدة التزام واشنطن بردع تلك الأنشطة.

تصريحات الخارجية الأمريكية جاءت في بيان للمتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاجوس، الجمعة، في معرض تعليقها على مصادرة مالطا 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة.

وأشادت الخارجية الأمريكية بإعلان حكومة مالطا في 26 مايو أيار 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة، التي طبعتها شركة غوزناك، وهي شركة روسية مملوكة للدولة.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "هذا الحادث يسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توقف روسيا عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "كيان مواز غير شرعي" أمر بطباعتها، في إشارة إلى القوى المٌسيطرة على شرق ليبيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن "البنك المركزي الليبي، ومقره في طرابلس، هو البنك المركزي الوحيد في ليبيا". ويخضع البنك لإدارة وسيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

ورأت الخارجية الأمريكية أن "تدفق العملة الليبية المُزورة والمطبوعة في روسيا في السنوات الأخيرة قد أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لردع الأنشطة التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، ولا تتعارض مع أنظمة العقوبات المعترف بها دوليًا".