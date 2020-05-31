رهف القنون بلقائها الأول مع CBC.. ماذا قالت عقب وصولها كندا؟

كيف كانت اللحظات الأولى بعد وصول رهف القنون إلى كندا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافعت اللاجئة السعودية، رهف القنون، الأحد، عن حقوق أصحاب البشرة السوداء في ظل الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا إثر مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى أن شريكها من أصحاب البشرة الداكنة.

وكتبت القنون عبر صفحتها على موقع تويتر: "حياة السود مهمة وهذا ليس موقفا سياسيا، بل من أساسيات حقوق الإنسان"، على حد تعبيره.

وأضافت اللاجئة السعودية قائلة: "لدي شريك أسود لكن هذا ليس السبب الذي دفعني للتحدث عن الظلم الذي يتعرض له أصحاب البشرة السوداء، القضية دائما تتعلق بحقوق الإنسان".

وختمت القنون، التي حصلت على حق اللجوء في كندا مطلع عام 2019، تغريدتها بالقول: "حياة السود مهمة اليوم وغدا وفي المستقبل"، على حد تعبيرها.