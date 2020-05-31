دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن احتجاجها الرسمي ضد ما وصفته بـ"الاعتداء الآثم" من ميليشيات إثيوبية قالت إنها مدعومة من الجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية.

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، السبت، القائم بالأعمال الأثيوبي، احتجاجا على "توغل مليشيات أثيوبية مسنودة من الجيش الأثيوبي، واعتداءها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ونقلت إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية للقائم بالأعمال الأثيوبي إدانة ورفض الحكومة السودانية لما وصفته بـ"الاعتداء الآثم" الذي يأتي في وقت كانت فيه الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود.

وطالبت الخارجية السودانية باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات"، مؤكدة أن "استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد أن يبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كل منهما وحق شعبيهما في العيش في أمان وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الأخر".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن صرح، الخميس الماضي، بأن "مليشيات اثيوبية مسنودة بالجيش الاثيوبي واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية". وأضاف أنه "رغم ذلك الاعتداء ما زالت القوات المسلحة تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال العدائية والاجرامية".