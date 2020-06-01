شاهد لحظات ما بعد هجوم الضفة الغربية

مقتل إسرائيلي بعد تعرضه للطعن بسكين في الضفة الغربية

شاهد.. مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم بسيارة في الضفة الغربية

شاهد.. مواجهات في الضفة الغربية ضد قرار ترامب حول القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتز، الجيش بالاستعداد لضم محتمل لأجزاء من الضفة الغربية، وفقا لما أعلنه في بيان نشره الإثنين.

وأعلن غانتز في البيان أنه أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بـ"تسريع الاستعدادات لخطوات سياسية على صعيد الأجندة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية".

ولم يذكر وزير الدفاع الإسرائيلي "ضم" الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر لكنه امتدح في وقت سابق الإثنين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي تتضمن فرض السيادة الإسرائيلية على 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والتقى غانتز بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، صباح الإثنين، ويعد الأخير من أكبر مناصري فكرة ضم أراضي الضفة الغربية.