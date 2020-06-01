دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تسجيل صوتي نشره معارض قطري نُسب لأمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، والزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، جدلا واسعا على موقع تويتر لتضمنه أوصافا "عنصرية" بحق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

ونشر المعارض القطري، خالد الهيل، تسجيلا صوتيا قال إنه "مسرب" لحمد بن خليفة آل ثاني والقذافي تضمن حديثا حول أوباما وشمل أوصافا "عنصرية" للرئيس الأمريكي السابق.

أثار هذا المقطع، الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحته بشكل مستقل، جدلا كبيرا بعد أن تداوله مغردون سعوديون ووسائل إعلام سعودية منذ الأحد، ودشن عدد من المغردين وسم "عنصرية حمد بن خليفة" الإثنين.

من جانبهم، رد عدد من المغردين والإعلاميين القطريين على هذا المقطع، واصفين إياه بـ"المفبرك" ومشككين بتوقيت نشر المقطع الذي يأتي تزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا بعد مقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد.

يذكر أن حمد بن خليفة آل ثاني غادر سدة الحكم في قطر في 25 يونيو/حزيران من عام 2013 حينما تنازل عن الحكم لابنه، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.