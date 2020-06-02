دبي تفتح مراكزها التجارية ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة 100%

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة، الثلاثاء، إعادة فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% وذلك في إطار الخطوات المرحلية التي تتخذها حكومة الإمارة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ففي بيان تلقت CNN نسخة منها، قالت اللجنة إن "الخطوة هدفها السماح للقطاع الخاص بمواصلة نشاطه بصورة طبيعية مع التشديد على اتباع التدابير الوقائية".

وأضافت إدارة الأزمات والكوارث في بيانها إن هذا القرار نافذ فقط في الأوقات التي يُسمح فيها بالتنقل والحركة خارج فترة التعقيم الوطني التي تبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا.

وقالت اللجنة في بيانها إنها تشدد على "ضرورة اتباع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وأيضا المراكز التجارية بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، وكذلك الزوار ومرتادي تلك المواقع، التعليمات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما كان ذلك ممكناً".

ونصحت اللجنة الموظفين الذين يعانون من أمراض تنفسية المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة بالاستمرار بالعمل عن بعد خلال المرحلة المقبلة درءا لخطر انتقال العدوى لهم.