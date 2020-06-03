دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء، بمناسبة ميلاد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي ولد في الـ3 من يونيو/ حزيران العام 1980، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه، وفقا لسيرته الذاتية الرسمية:

نشأة ودراسة الشيخ تميم بن حمد:

ولد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدينة الدوحة، وفيها نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي، ثم التحق بمدرسة شيربورن بالمملكة المتحدة وحصل على الشهادة الثانوية عام 1997.. وقد أكمل تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998. وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية.

ولاية العهد:

في 5 أغسطس 2003 عُيّن وليا للعهد ونائبا للقائد العام للقوات المسلحة. وأثناء ولايته للعهد ترٍأس عددا من الأجهزة والمجالس العليا في عدة مجالات، وكان من أبرز ما أشرف عليه "حينها" انطلاقة اليوم الوطني للدولة؛ وذلك لإيمانه بأهمية معرفة الأجيال الصاعدة لتاريخ قطر وسيرة الأجداد المؤسسين وقيمهم الخالدة؛ لتمثلها وتحافظ عليها وتتغنى بها.

تولي الشيخ تميم بن حمد الحكم في قطر:

وبتوليه مقاليد الحكم أصبح رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومجلس الأمن الوطني.

هوايات وأبناء واللغات التي يجيدها الشيخ تميم بن حمد:

من هوايات الشيخ تميم رياضة التنس والصيد بالصقور والرياضة المرتبطة بالتراث القطري والعربي الأصيل، وبالإضافة إلى اللغة العربية، يجيد سموه اللغتين الإنجليزية والفرنسية، للشيخ تميم 12 من الأبناء، وفقا لما هو مذكور بموقع الديوان الأميري القطري.